Wiener Bundesgärten öffnen - Parksheriffs informieren

Ab Dienstag öffnen in Wien wieder die Bundesgärten. Damit sich die Besucher an die aktuell herrschenden Regeln halten - dazu zählt, zumindest einen Meter Abstand von anderen, nicht im Haushalt lebenden Personen zu halten -, wird es Kontrolle und Aufklärung geben. Dazu wird die Polizei präsent sein. Unterstützung gibt es von den Parksheriffs, die etwa bei den Eingängen postiert werden.

„Wir werden das erste Mal auch Organe der Parkraumüberwachung einsetzen, weil die Kurzparkzonen ja aufgehoben sind“, kündigte Landespolizeipräsident Gerhard Pürstl im Interview mit der ORF-Sendung „Wien heute“ am Sonntagabend an. Und weiter: „Da gibt es eine Tätigkeit für diese Organe, dass sie aufklären können, die Bevölkerung sensibilisieren.“ Das sei ein Zugeständnis der Stadt Wien, „über das wir sehr dankbar sind, weil es eigenes Personal spart“.

Was die ebenfalls in Kraft tretende Maskenpflicht anbelangt, so ist Pürstl zuversichtlich, dass sich diese allein schon durch den sozialen Druck der Mitmenschen einspielen werde. „Ich denke, es werden schon die Blicke der anderen genügen, wenn jemand einsteigt, der keine Maske aufhat, dass dadurch schon das rechtskonforme Verhalten von alleine eintritt.“ Ab Dienstag ist die Bedeckung von Mund und Nase nicht mehr nur in den schon bisher geöffneten Betrieben, wie die Super- und Drogeriemärkte, vorgeschrieben, sondern auch in den nunmehr aufsperrenden übrigen Geschäften sowie in öffentlichen Verkehrsmitteln.