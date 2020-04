Ausgangsbeschränkungen: „Maßnahmen müssen verhältnismäßig sein“

Wien –Im Kampf gegen das Coronavirus setzen viele Länder auf Handy-Apps. In Österreich ist die Nutzung solcher Anwendungen freiwillig. Eine Pflicht-Tracking-App zur Kontrolle des Coronavirus wäre ein unverhältnismäßiger Eingriff in die Grundrechte auf Datenschutz und Freiheit, stellen die Verwaltungsrichter fest. Sie appellieren an die Regierung, bei ihren Maßnahmen „die Grundsätze des Rechtsstaats nicht außer Kraft zu setzen“. Wichtig wäre ein rascherer Rechtsschutz, sagt Sprecher Markus Thoma.