Kärntner LH Kaiser überlegt differenziertes Hochfahren

Der Kärntner Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) will mit den anderen Landes-Chefs ein mögliches differenziertes Hochfahren zum gewohnten Betrieb diskutieren. Konkret könnte in Ländern, Bezirken oder Städten mit wenigen Infizierten früher wieder so etwas wie Normalbetrieb gestartet werden, um dann die Erfahrungen für andere Regionen mitzunehmen. Kärnten könnte dabei ein Vorreiter werden.