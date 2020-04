Quarantäne für Altenmarkt im Pongau um zwei Tage verlängert

In Salzburg ist am Montag entschieden worden, dass die Quarantäne für die acht Salzburger Gemeinden Großarl, Hüttschlag, Dorfgastein, Bad Hofgastein, Bad Gastein und Flachau im Pongau sowie Zell am See und Saalbach-Hinterglemm im Pinzgau um Mitternacht aufgehoben wird. Die bisherige Quarantäne über die Gemeinde Altenmarkt im Pongau wird vorerst um zwei Tage verlängert.