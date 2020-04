Mindestens elf Tote bei Tornados in Mississippi

Durch Tornados sind im US-Bundesstaat Mississippi mindestens elf Menschen ums Leben gekommen. Zahlreiche weitere Menschen wurden am Sonntag verletzt, wie die regionale Katastrophenschutzbehörde mitteilte. Die Wirbelstürme richteten in dem Südstaat schwere Schäden an, 72.000 Menschen waren am Montag ohne Strom. US-Medien sprachen von „katastrophalen“ Schäden.