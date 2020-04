Tiger auf Rekordhöhe in Nepal gesichtet

Ein Tiger ist in Nepal in ungewöhnlich hohem Territorium unterwegs gewesen. Eine Fotofalle habe im Westen des Landes Aufnahmen des Tieres in 2.500 Metern Höhe gemacht, teilte das nepalesische Wald- und Umweltministerium mit. „Es ist wahrscheinlich, dass Tiger neue Gebiete erkunden, weil sie angesichts eines allmählichen Wachstums ihrer Population zu wenig Lebensraum und Beutetiere haben“, hieß es.