Frist für Gantz zur Regierungsbildung in Israel abgelaufen

Die Frist zur Regierungsbildung in Israel für den Oppositionskandidaten Benny Gantz ist in der Nacht auf Dienstag abgelaufen. Gantz vom Mitte-Bündnis Blau-Weiß hatte Montag zunächst bis eine Minute vor Mitternacht (22.59 Uhr MESZ) Zeit, eine Koalition zu bilden.

Es kam zwar nicht zu einer Einigung, Gantz traf sich aber am Abend erneut zu Verhandlungen mit dem rechtskonservativen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu. Beide haben die Absicht bekundet, eine große Koalition von Blau-Weiß und Netanyahus Likud zu bilden.

Ein Sprecher des Präsidenten Reuven Rivlin sagte, die beiden könnten sich theoretisch auch in den kommenden 21 Tagen noch auf eine Koalition einigen. Dafür müsse einer der beiden vom Parlament mit der Regierungsbildung beauftragt werden. Rivlin hatte am Sonntag erklärt, er werde das Mandat an die Knesset geben, sollte Gantz keine Regierungsbildung gelingen.