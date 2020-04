Förderkürzungen ohne klare Wirkung an Ölmärkten

Die von führenden Ölproduzenten vereinbarte Rekord-Förderkürzung hat an den Märkten zunächst keine klar erkennbare Wirkung entfaltet. Eine eindeutige Tendenz blieb am Montag aus, da der preissteigernde Impuls der Angebots-Verknappung von wachsenden Sorgen über einen durch die Corona-Pandemie ausgelösten Nachfrage-Einbruch überschattet wurde. Die Ölpreise gingen auf Berg- und Talfahrt.

Die im Verbund Opec+ vereinigten Ölproduzenten hatten sich darauf geeinigt, die Tagesproduktion um 9,7 Millionen Barrel (je 159 Liter) zu senken. Die Kürzung entspricht etwa zehn Prozent des weltweiten Angebots. Die Förderbremse soll den durch die Coronavirus-Krise ausgelösten Preisrutsch aufhalten. Opec+ strebt zudem an, dass sich weitere Ölproduzenten wie die USA, Kanada, Brasilien und Norwegen der Förderbremse anschließen. Sie könnten ihre Produktion um zusätzliche fünf Millionen Barrel pro Tag verringern. Sollten sie zustimmen und andere Länder stärker kürzen als vereinbart, könnte es Opec+-Kreisen zufolge weltweit effektiv auf eine Kürzung der Ölproduktion um 20 Millionen Barrel pro Tag hinauslaufen.

Die Nordsee-Sorte Brent verteuerte sich zu Handelsbeginn in Asien um mehr als vier Prozent. Dann gaben die Preise aber wieder nach. Am Abend lag der Preis für ein Fass Brent-Öl schließlich 1,3 Prozent im Plus bei 31,87 Dollar. US-Rohöl wurde dagegen 1,3 Prozent niedriger zu 22,47 Dollar gehandelt.