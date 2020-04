Trostpflaster bei akutem Fernweh: Tipps für den Urlaub in der Heimat

Noch ist unklar, wohin der Trip heuer im Sommer gehen wird. Ums Eck an den Badesee, ans Meer oder doch nur auf den Balkon? Wird es eine Reise in Österreich oder im Rest der Welt sein? Die gute Nachricht zuerst: Der Reiseverzicht klingt zwar schrecklich, ganz so schlimm ist das aber nicht. Was unsere psychische Gesundheit betrifft, ist das Wegfahren gar nicht so wichtig. „Urlaub gehört nicht zu den Grundbedürfnissen des Menschen“, beruhigt Psychologin Christina Beran.