Traurige These: Der Zweck heiligt die Mittel

Innsbruck – Die Geschichte ist ungeheuerlich. Und sie ist verbürgt. 1954 wurden zarte Bestrebungen, den mittelamerikanischen Staat Guatemala zu demokratisieren und mittels Landreform wirtschaftlich wettbewerbsfähig zu machen, durch einen Militärputsch beendet. Initiiert und unterstützt wurde der Staatsstreich durch die US-amerikanische CIA. Schließlich standen US-Interessen auf dem Spiel: Die amerikanische United Fruit Cooperation – als niedlich exotisierte „Chiquita“ bis heute ein „Big Player“ in der Lebensmittelbranche – münzte Bananen aus Guatemala in schnell verdiente Dollars um. Und Dollars machen mächtig.

In dieser Allianz von gierigen Generälen, gierigen Großunternehmern und gierigen Geheimdienstlern sieht Mario Vargas Llosa einen Putsch mit verheerendem Modellcharakter, die Blaupause für folgende US-Interventionen und Interventionsversuche in Lateinamerika. Dieser These jedenfalls folgt „Harte Jahre“, der neue Roman des peruanischen Literaturnobelpreisträgers von 2010. Vargas Llosa hat für „Harte Jahre“ intensiv recherchiert, Zeitzeugen getroffen und mittlerweile freigegebene Geheimdienstakten studiert. Und er hat diese Fakten ausgeschmückt, Beglaubigtes mit Glaubwürdigem vermischt. Nicht alles darf man also für bare Münze nehmen in diesem fraglos elegant gebauten, in seiner Detailfülle aber mitunter unübersichtlichen Roman.