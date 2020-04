Trauriger Rekord durch Altenheime im Bezirk Kufstein

Kufstein –26 Menschen (Stand 14. April), die an einer Covid-19-Erkrankung verstorben sind – damit hält der Bezirk Kufstein einen traurigen Rekord. Im Vergleich dazu haben Landeck und Innsbruck-Land je zehn Tote. Landesweit waren es gestern 72. Eine Erklärung für diese Zahlen ist in der Statistik nur schwer zu finden. Das Dashboard des Gesundheitsministeriums weist für Landeck 949 positiv getestete Personen aus, Kufstein hat bislang 482, also knapp die Hälfte.

Primar August Zabernigg. Leiter der Station für Interne Medizin am Krankenhaus Kufstein, berichtet von verstorbenen Patienten, „die alt waren und eine hohe Co-Morbidität aufwiesen“. Also bereits entsprechende Vorerkrankungen hatten. Nur ganz am Anfang der Corona-Pandemie sei eine jüngere Patientin so spät ins Krankenhaus gekommen, dass ihr nicht mehr geholfen werden konnte.