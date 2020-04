Holocaust-Überlebenende: „Wiederkehr der alten Gespenster“

Hedi McKinley wurde am 15. April 1920 in Wien geboren. Ihr Vater, ein Greißler, hatte im Ersten Weltkrieg für die österreichisch-ungarische Monarchie gekämpft. Wie so vielen anderen Juden bot ihm auch das nach dem Einmarsch Nazi-Deutschlands in Österreich keinen Schutz. Das Geschäft wurde beschlagnahmt, die Familie aus ihrer Wohnung vertrieben. McKinley flüchtete nach England, später in die USA, wo sie als Sozialarbeiterin tätig war und Schülern über ihrer Erlebnisse berichtete. Ihre Eltern sah sie wieder. Nicht so ihre Großmutter; sie kam im Konzentrationslager um.