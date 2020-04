Vier Verkehrstote in Österreich am Osterwochenende

Von Karfreitag bis Ostermontag sind bei Verkehrsunfällen auf Österreichs Straßen vier Menschen getötet worden. Im Vergleich zum Vorjahr gab es am heurigen Osterwochenende auch bedingt durch die derzeitige Coronavirus-Pandemie einen deutlichen Rückgang bei Unfällen, Verletzten, Toten, Geschwindigkeitsübertretungen sowie angezeigte alkoholisierte Lenker, so die Daten des Innenministeriums.

So passierten an diesen vier Tagen österreichweit 164 Unfälle, 2019 waren es noch 406 gewesen. Dabei gab es heuer 171 Verletzte (2019: 490) und vier Tote (2019: acht). Österreichweit ahndete die Exekutive 24.582 Geschwindigkeitsübertretungen, im Vorjahr waren es noch 74.730 gewesen. Insgesamt 145 Alkolenker wurden angezeigt (2019: 340). Dazu kamen in diesem Jahr 31 Drogenlenker. Anzeigen wegen Suchtmittelbeeinträchtigung wurden bisher zu Ostern nicht gesondert erfasst.