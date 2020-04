Aissaoui gewinnt wichtigsten arabischen Literaturpreis

Der algerische Schriftsteller Abdelouahab Aissaoui hat mit einem Roman über Algerien in der Kolonialzeit den wichtigsten arabischen Literaturpreis gewonnen. Er erhalte den Internationalen Preis für Arabische Romanliteratur (IPAF) für den Roman „The Royal Court“, teilte die Jury am Dienstag mit. Statt bei einer Zeremonie in Abu Dhabi wurde der Gewinner wegen des Coronavirus im Internet verkündet.