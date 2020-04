Griechenland beginnt mit Umsiedlung von Flüchtlingskindern

Griechenland beginnt in den nächsten Tagen mit der Umsiedlung von mehr als 60 unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen aus Lagern auf den ägäischen Inseln. „Zwölf Kinder werden am Mittwoch nach Luxemburg und 50 am Samstag nach Deutschland umgesiedelt“, sagte Griechenlands Migrationsminister Notis Mitarachi am Dienstag einem Radiosender in Athen.