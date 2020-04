Ukrainischer Geheimdienst enttarnt Generalmajor als Spion

Der ukrainische Geheimdienst SBU hat nach eigenen Angaben einen russischen Spion in den eigenen Reihen enttarnt. Der Generalmajor sei am Dienstag festgenommen worden, teilte der SBU in Kiew mit. Der 56-Jährige soll seit Jahren Informationen unter anderem über Geheimoperationen gegen die von Russland unterstützten Separatisten in der Ostukraine an Moskau weitergegeben haben.