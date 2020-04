ATP fror Tennis-Weltrangliste ein

Djokovic bleibt damit auf den 282 Wochen sitzen, in denen er Weltranglisten-Erster war. In der ewigen Bestenliste liegt der Serbe an dritter Stelle hinter dem Schweizer Roger Federer (310 Wochen) und dem US-Amerikaner Pete Sampras (286 Wochen). Die bisher letzte Weltrangliste mit dem Österreicher Dominic Thiem als Drittem hat die ATP am 16. März veröffentlicht.