Defereggentalstraße bleibt nach Felssturz eine Woche gesperrt

St. Veit, St. Jakob i. Def. – Die L25 Defereggentalstraße ist nach einem Felssturz in die Schwarzach und einer dadurch bedingten Unterspülung der Landesstraße gesperrt – und zwar bis kommenden Donnerstag, 23. April. Die beiden Gemeinden St. Veit und St. Jakob im Defereggental sind am Straßenweg nicht erreichbar.

An einem Notweg über den Weiler Moos in der Gemeinde St. Veit wird weiterhin mit Hochdruck gearbeitet. Sobald der Notweg zur Verfügung steht, soll dieser von den Blaulichtorganisationen für dringend notwendige Einsatzfahrten genutzt werden.

Die Versorgung der beiden abgeschnittenen Gemeinden ist sichergestellt, wie das Land in einer Aussendung am Donnerstag mitteilte. Die BH Lienz hat dazu umfassende Abstimmungen mit den Blaulichtorganisationen, der niedergelassenen Ärzteschaft vor Ort und dem Bundesheer getroffen. „Über eine Luftbrücke werden wir die Versorgung von Lebensmitteln und Medikamenten im Tal gewährleisten“, sagt LHStv Josef Geisler.

„Rund 250 Meter oberhalb der Schwarzach sind in der Nacht auf Mittwoch rund 100 Kubikmeter Felsgestein und Geröll ausgebrochen und in den Fluss gestürzt. Ebenso wurden durch dieses Natur­ereignis in der Sturzbahn auch alle Bäume mitgerissen, so dass sich die Schwarzach in diesem Bereich aufgestaut und die Böschung der Defereggental­straße unterspült hat“, erklärte Landesgeologe Roman Außerlechner nach einem Erkundungsflu­g mit einer Drohne sowie dem Landeshubschrauber.