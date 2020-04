Mieminger Bundesstraße: Die Dorfautobahn wird entschärft

Obsteig – „Die Neugestaltung der Ortsdurchfahrt Obsteig ist eine Maßnahme im Rahmen der Fernpassstrategie“: Wie von Straßenbaureferent LHStv. Josef Geisler angekündigt, wurde am Dienstag mit diesem umfangreichen Projekt begonnen. Die oft als „Dorfautobahn“ bezeichnete Mieminger Bundesstraße als Durchzugsstraße im Ort wird im Zuge der Arbeiten verschmälert und erhält einen Geh- sowie einen Radweg. Um der finanzschwachen Gemeinde Obsteig entgegenzukommen, wurde das Unterfangen in insgesamt drei Abschnitte aufgeteilt und so auf drei Jahre gestreckt. Außerdem werden im Zuge dieser Arbeiten auch die beiden notwendigen Brückensanierungen im Ort erledigt. Wodurch die Gemeinde für heuer „nur“ einen Anteil von 100.000 Euro beizutragen hat.