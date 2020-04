BM Lorenz zu Gatterjagd: „Gutachten ist eine Beweihräucherung“

Kaisers – Der 9. Februar 2020 ist noch nicht abgehakt: An jenem Sonntagabend wurden im umstrittenen Reduktionsgatter von Kaisers 34 Stück Rotwild geschossen. Binnen 16 Minuten. Es folgt­e ein Aufschrei aus der Bevölkerung. Diese behördlich angeordnete Reduktion aufgrund der Tbc-Situation im Lechtal wurde nun – wie von der TT berichtet – in einem Gutachten und in einer dazugehörigen Stellungnahme des Gesundheitsministeriums gerechtfertigt und gutgeheißen.