Innsbrucker Opposition fühlt sich ausgegrenzt

Innsbruck – Null Komma null. So viel Information bekommen die Oppositionsparteien in Innsbruck eigenen Angaben zufolge von Bürgermeister Georg Willi. Sie haben sich zusammengetan, um in einer gemeinsamen Pressekonferenz auf sich und ihr Problem aufmerksam zu machen. Wie ist die aktuelle Lage in der Stadt Innsbruck? Welche Schritte beabsichtigt die Stadtregierung als Nächstes zu setzen? Wie viele Mitarbeiter des Rathauses sind im Home-Office? Und wie lange noch? Fragen über Fragen haben die Mandatare von FPÖ, NEOS, Liste Fritz, ALI und Gerechtes Innsbruck an die amtsführenden Politiker in Innsbruck.