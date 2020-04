„WK-Rücklagen flüssig“, 2,5 Mio. Euro für Tiroler Betriebe

Konkret solle das Geld aus dem Hilfspaket der WK Tirol an jene Betriebe gehen, die weder Förderungen aus den Härtefallfonds des Bundes noch aus dem angekündigten 400-Millionen-Paket des Landes erhalten. „Es gibt viele Klein- und Mittelbetriebe, die keine Möglichkeit haben, an Förderung zu kommen“, sagt Walser.

Weil man aber erst die Ausgestaltung der Hilfe des Landes abwarten müsse, um herauszufinden, welche Betriebe das betrifft, dauere es länger, bis die WK ihre Hilfsmaßnahmen beschließen könne. Offen sei auch noch, in welcher Form die Fördergelder an die Unternehmen gehen sollen. „Das kann direkt über einen Zuschuss sein oder indirekt über einen Nachlass der Grundumlage oder eine andere Richtlinie.“ Wenig hält Walser von einer breiteren Streuung der WK-Hilfe: „Ich bin der Meinung, dass man es gezielt machen sollte. Und wir helfen jenen, die durch die Finger schauen.“

Von den NEOS kam zuletzt harsche Kritik an der Haltung von WKO-Präsident Harald Mahrer, wonach die Rücklagen der WKO von 1,5 Mrd. Euro vor allem in Immobilien angelegt und deshalb nicht frei verfügbar seien. „Das Rücklagen nicht flüssig sind, kann ich für Tirol ausschließen“, sagt Walser. Man habe ein halbes Jahresbudget von 30 bis 40 Mio. Euro flüssig. Damit sei unter anderem das Parkhaus am Wifi finanziert worden, zudem müssten unter anderem die Bezirksstellen in Landeck und Imst erneuert werden. „Damit wollen wir auch der Bauwirtschaft Impulse geben“, sagt der WK-Tirol-Präsident.