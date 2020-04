Damit der Motor nicht leerläuft: 70 Millionen Euro für Tiroler Gemeinden

Innsbruck – Sie müssen die Verbauung von Wildbächen kofinanzieren, die Wasserversorgung in Schuss halten, Kinderbetreuungsplätze ausbauen, Gemeindezentren modernisieren, Dorfstraßen sanieren oder Friedhöfe um Urnengräber erweitern. Die Gemeinden seien der „größte öffentliche Investor“ im Land – allein 2018 hätten sie rund 421 Millionen Euro in die Infrastruktur investiert, zählte Gemeinde-Landesrat Johannes Tratter (VP) gestern auf. Sie seien ein „Konjunkturmotor“ (LH Günther Platter), der unverzichtbar sei.

Doch das Coronavirus hat auch diesen kommunalen Motor binnen weniger Wochen arg ins Stottern gebracht. Weil der Treibstoff, also die Einnahmen, auszubleiben droht. Wie berichtet, schätzt das Land den potenziellen Verlust auf zwischen 100 und 200 Millionen Euro. Je nachdem, wie stark die den Gemeinden zustehenden Anteile an den Bundessteuern (Abgabenertragsanteile) und die Kommunalsteuer (gemeindeeigene Steuer) wegbrechen werden.

Eine genauere Prognose traut sich derzeit aufgrund der unklaren wirtschaftlichen Entwicklung noch niemand zu. So manche Gemeinde hat deshalb bereits die Stopptaste gedrückt. Bahnhofsumbauten, Fernwärmeausbau, Kindergartenprojekte – einiges sei bereits stillgelegt worden, aus Angst vor der unsicheren Lage in den Gemeindekassen, berichtet LHStv. Ingrid Felipe (Grüne). Gerade aber die Sicherung einer umfassenden Grundversorgung in den Gemeinden sei für die Bevölkerung essenziell: „Die Gemeinden müssen handlungsfähig bleiben.“