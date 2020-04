Macron hält an Plan für Notre-Dame-Wiederaufbau fest

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hält ein Jahr nach dem verheerenden Brand von Notre-Dame an einem Wiederaufbau innerhalb von fünf Jahren fest. „Wir werden alles tun, was wir können, um diese Frist einzuhalten“, sagte Macron am Mittwoch. Natürlich sei die Baustelle im Moment wegen der Gesundheitskrise auf Eis gelegt, aber sie werde so bald wie möglich wieder in Gang kommen.