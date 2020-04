Lombardei über Entlastung von Intensivstationen erfreut

Für eine Studie zur Verbreitung des Coronavirus in der Bevölkerung hat das Krankenhaus „San Matteo“ in der lombardischen Stadt Pavia mit Blutabnahmen bei Freiwilligen begonnen. Damit will man erfahren, welcher Prozentsatz der Bevölkerung bereits mit dem Virus Kontakt hatte, ohne es zu wissen.

In der Lombardei, Epizentrum der Coronavirus-Epidemie in Italien, stieg die Zahl der Todesopfer in 24 Stunden am Dienstag um 241 auf 11.142. 12.077 Personen befinden sich in den lombardischen Spitälern, 1.122 davon auf der Intensivstation, das sind 21 weniger als am Montag. Die Zahl der positiv getesteten Personen lag in der Lombardei bei 61.326.