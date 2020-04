Friedhofsbesuch in Wien nun virtuell möglich

In Zeiten der Coronakrise ist der Bewegungsspielraum der Menschen stark eingeschränkt. Das gilt auch für Friedhofsbesuche. Die Wiener Friedhöfe haben nun ein kostenloses Service lanciert, damit die Angehörigen den Verstorbenen doch nah sein können: Mit dem „Digitalen Grab“ gibt es online wichtigen Informationen zum Grab im Überblick und Zutritt zu virtuellen Gedenkräumen.

„Wir erleben im Kundenservice einen erhöhten Informationsbedarf“, erklärte Friedhöfe-Geschäftsführerin Renate Niklas die Einführung des neuen Angebots in einer Aussendung am Mittwoch. „Deutlich mehr Menschen rufen uns zu Fragen rund um ihr Grab an. Auch das Abschiednehmen ist derzeit bei Begräbnissen ohne gemeinsame Trauerfeier für viele Menschen schmerzhaft. Wir wollen hier helfend zur Seite stehen.“