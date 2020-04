Burgenlands Landeshauptmann Doskozil nach OP zurück im Amt

Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) ist nach seiner Stimmband-Operation am Mittwoch in sein Amt zurückgekehrt. Er werde seine Agenden in der Landesregierung ab sofort übernehmen, aber keine öffentlichen Auftritte absolvieren bis seine Stimme vollständig wiederhergestellt sei, teilte Doskozil mit. Kritik übte er an der Handhabung der „Vertrauensfrage“ in der Bundes-SPÖ.