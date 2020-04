G20 stimmen Corona-Schuldenmoratorium für ärmste Länder zu

Im Raum standen wegen der immensen Folgen der Pandemie Stundungen von Zinszahlungen und Tilgungen zunächst bis zum Jahresende. Nach Angaben des deutschen Entwicklungsministers Gerd Müller geht es dabei um ein Volumen von 14 Milliarden Dollar (12,77 Mrd. Euro). Ökonomen fordern, den Zeitraum auszudehnen. Teilweise wird auch ein Schuldenerlass für arme Staaten ins Spiel gebracht. „Für mich ist ganz klar, dass natürlich später auch noch weitere Schritte kommen können, die die Länder dann insgesamt in die Lage versetzen, an den Wiederaufbau zu denken“, sagte der deutsche Finanzminister Olaf Scholz der Nachrichtenagentur Reuters.

Am Dienstag schlossen sich die G7-Finanzminister und Zentralbankchefs diesem Aufruf an und appellierten an die G20, diesen Schritten zu beschließen. Während in der G7-Gruppe die sieben wichtigsten Industrienationen - Deutschland, Frankreich, Italien, Japan, Kanada, Großbritannien und USA - vertreten sind, gehören der G20-Gruppe neben den G7-Staaten auch zahlreiche Schwellenländer wie Russland, China, Indien, Brasilien und Südafrika an.