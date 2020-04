1,2 Millionen Euro Schaden bei Bauernhof-Brand in OÖ

Bei einem Brand in einem landwirtschaftlichen Anwesen in Offenhausen (Bezirk Wels-Land) sind am Dienstag 1,2 Millionen Euro Schaden entstanden. Bei dem Feuer, das im Wirtschaftsgebäude zwischen Ferkelstall und Dachboden ausbrach, sind rund 150 Schweine verendet. Am Abend brannte es auch auf einem Firmenareal in Kremsmünster (Bezirk Kirchdorf), berichtete die oö. Landespolizeidirektion am Mittwoch.