G7 beraten per Video zu Corona-Krise

Trump hatte am Dienstagabend (Ortszeit) angekündigt, mitten in der Pandemie einen Stopp der Beitragszahlungen für die Weltgesundheitsorganisation (WHO) zu veranlassen - was international auf Kritik stieß, auch im Kreis der G7-Staaten. Trump machte die Organisation für die Vielzahl an Toten in der Krise mitverantwortlich. Seine Regierung werde in den kommenden 60 bis 90 Tagen prüfen, welche Rolle die WHO bei der „schlechten Handhabung und Vertuschung der Ausbreitung des Coronavirus“ gespielt habe. So lange lägen die Zahlungen auf Eis.