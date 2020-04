Südkoreanische Regierungspartei steuert auf Wahlsieg zu

Schutzmasken vor Mund und Nase, Plastikhandschuhe an den Händen: Trotz der Coronavirus-Pandemie haben Millionen von Südkoreanern am Mittwoch ein neues Parlament gewählt. Die Beteiligung lag nach vorläufigen Angaben der Wahlkommission beim Rekordwert von 66,2 Prozent. Die sozialliberale Regierungspartei von Präsident Moon Jae-in steuerte frühen Ergebnissen zufolge auf einen Sieg zu.

Ein Wahlerfolg dürfte der Regierung auch in ihrer Strategie gegen den Covid-19-Ausbruch den Rücken stärken. Moons Demokratische Partei Koreas (Minjoo) konnte mit 150 Mandaten rechnen. Sie würde damit ihre Stellung als stärkste Einzelpartei in der 300 Sitze zählenden Nationalversammlung ausbauen. Zudem könnten bis zu 20 Sitze, die nach proportionalen Stimmenanteilen vergeben werden, an ihre kleinere Schwesterpartei Gemeinsame Bürgerpartei gehen.