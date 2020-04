Mehr als 300 Rohingyas in Bangladesch festgenommen

Nach einem gescheiterten Fluchtversuch nach Malaysia hat die Küstenwache in Bangladesch mehr als 300 Rohingya-Muslime festgenommen. Es handle sich überwiegend um Frauen und Kinder, die am Mittwochabend im Süden des Bezirks Cox‘s Bazar an Land gegangen seien, sagte Sohle Rana von der Küstenwache.