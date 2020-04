Ermittlungen gegen Österreicher in der Ukraine wegen Drogen

Im Zusammenhang mit einer Drogenbestellung im sogenannten Darknet laufen in der Ukraine seit Februar Ermittlungen gegen einen in Kiew lebenden Österreicher. Laut im ukrainischen Gerichtsregister veröffentlichten Beschlüssen befindet sich der Verdächtige, dem Geheimdienstermittler „Schmuggel besonders gefährlicher psychotroper Substanzen“ vorwerfen, nach Bezahlung einer Kaution auf freiem Fuß.

Konkret soll der österreichische Staatsbürger auf einer einschlägigen Darknet-Seite im Internet eine Drogenlieferung aus Großbritannien geordert haben, die Mitte Februar Zollbeamten in einem Kiewer Postamt auffiel. Eine Untersuchung ergab, dass 26 rosafarbene Tabletten mit dem Aufdruck „Red Buli“ die als Partydroge bezeichnete Substanz MDMA beinhalteten.

Als der Österreicher die Sendung am 11. März in einer Postfiliale im Zentrum der ukrainischen Hauptstadt abholen wollte, schlugen die Strafverfolger zu und beschlagnahmten die Tabletten. Bei einer Hausdurchsuchung an der Wohnadresse des Wahlkiewers fanden sie zudem eine weitere Tablette sowie andere „Substanzen pflanzlichen Ursprungs“.