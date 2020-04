Nach ersten Lockerungen: Sich endlich wieder etwas Gutes wie Kunst gönnen

Bereits am ersten wieder offenen Tag hätten 19 potentielle Kunden seine Galerie besucht, sagt der Reither Galerist Gottfried Schmidt. Um sie durch sein mit Kunst der unterschiedlichsten Art prall gefülltes Depot zu führen. Daneben bereitet er derzeit seine parallel zum Europäischen Forum Alpbach geplante große Sommerausstellung vor, die dem jungen Tiroler Patrick Scherer gewidmet sein soll. Ob Forum wie Ausstellung stattfinden werden, sei derzeit allerdings noch unsicher, so Schmidt. Eine traditionell zu einem großen Fest werdende Vernissage werde es bei dem sicher noch länger geltenden Versammlungsverbot allerdings ziemlich sicher nicht geben.

Ohne Eröffnungsevent muss auch die nächste, ab 5. Mai laufende Schau der Innsbrucker Galerie Maier auskommen, die bis auf Weiteres wochentags am Vormittag offen hat. Derzeit hängen noch die Bilder von Norbert Drexel an den Wänden, die von Klaus Stephan bzw. die Skulpturen von Otto Eder trudeln langsam ein. Wie die Besucher, hofft Stefanie Moser-Maier.

Nach telefonischer Vereinbarung kann auch die Innsbrucker Galerie Thoman besucht werden, deren Wände derzeit noch in großem Gestus von Florian Kompatschers Malereien „umarmt“ werden. In der Krise haben Elisabeth und Klaus Thoman ganz auf den virtuellen Kunst-Auftritt gesetzt, was erstaunlich gut funktioniert habe, so die Galeristin. Gäbe es doch mehr Menschen als man glauben würde, die sich gerade in Zeiten wie diesen etwas Gutes wie Kunst gönnen möchten. Nicht zuletzt wegen des derzeitigen Reiseverbots sei die Planung zukünftiger Ausstellungen allerdings problematisch.