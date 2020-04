Pleitewelle spätestens im Herbst: „Shutdown“ zwang Firmen in die Knie

In einer Umfrage gaben laut KSV 14 Prozent der Unternehmen an, dass die finanziellen Rücklagen in maximal vier Wochen aufgebraucht sind. Bei 30 Prozent der Firmen reicht das Geld noch maximal drei Monate. In etwas mehr als 5 Prozent der Fälle seien es sogar nur noch maximal zwei Wochen. „Besonders gravierend stellt sich die Situation bei 4 Prozent der österreichischen Betriebe dar, wo sämtliche finanziellen Mittel bereits aufgebraucht sind.“ Nur 14 Prozent der heimischen Unternehmen erwarten laut KSV aus heutiger Sicht langfristig keine Probleme.