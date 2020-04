372.000 Euro-Strafe gegen FPÖ wegen Wahlkampf 2017

Die FPÖ soll für die Überschreitung der Wahlkampfkostengrenze 2017 eine Geldbuße von 372.000 bezahlen. Diese Entscheidung hat der Unabhängige Parteien-Transparenz-Senat (UPTS) im Kanzleramt am Donnerstag veröffentlicht. Noch nicht zu beurteilen hatte der Dreier-Senat unter Vorsitz des früheren Richters am Verwaltungsgerichtshof Gunther Gruber den Wahlkampf 2019.

Die FPÖ wird gegen die Geldbuße keinen Einspruch einlegen. „Das wurde überschritten und dafür hat man den Kopf hinzuhalten“, sagte Parteichef Norbert Hofer. „Ich übernehme hier die Verantwortung, ich übernehme auch diese Altlast als neuer Obmann der FPÖ“, so der Nachfolger von Ex-Parteichef Heinz-Christian Strache. „Wir werden das ohne zu beeinspruchen zur Zahlung bringen.“ Gleichzeitig betonte Hofer, dass es unter seiner Obmannschaft zu keinen Überschreitungen gekommen sei und auch zu keinen kommen werde: „Uns es ist wichtig, dass das auch so bleiben wird.“ Für den Wahlkampf 2019 drohen laut Hofer keine Strafzahlungen, da sich die Partei in diesem Jahr an die Vorgaben gehalten habe.