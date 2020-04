Fernbeziehung in Corona-Zeiten: Wenn die Grenze Partner völlig auseinanderreißt

Reutte – Das „Kronenvirus“ greift in das Leben aller Menschen im Land ein. Immer lauter melden sich nach Wochen der staatlich verordneten Abschottung nun auch Tiroler und Tirolerinnen zu Wort, die schwer daran zu tragen haben, sich mit ihren Lebenspartnern im nahen Ausland nicht mehr treffen zu können. E-Mails und Anrufe in der Redaktion zeichnen ein Bild der Betroffenheit, so vieles allein meistern zu müssen, obwohl es einen Partner oder eine Partnerin gäbe. Egal ob Südtirol oder Bayern – bestens „laufende“, oft seit Jahrzehnten bestehende Partnerschaften sind auf Eis gelegt.