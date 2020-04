Zwei Schwerverletzte nach Unfall mit Fahrerflucht in Wien

Eine Vorrangmissachtung und ein Abbiegemanöver haben am Mittwochnachmittag zu einem Unfall mit zwei Schwerverletzten und einer Fahrerflucht in Wien-Hernals geführt. Im Kreuzungsbereich der Güpferlingstraße mit der Braungasse stießen zwei Pkw und ein Kleinmotorrad zusammen. Der Lenker des Motorrades und seine Beifahrerin wurden in ein Krankenhaus gebracht.