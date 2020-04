Warnung vor Waldbrandgefahr: Tiroler Feuerwehr mahnt zur Vorsicht

Telfs – Wegen der anhaltenden Trockenheit durch fehlende Niederschläge und des immer wieder böig aufkommenden Föhns herrscht derzeit nicht nur in tiefer gelegenen Hanglagen des Landes eine erhöhte Waldbrandgefahr. „Wir mahnen die Bevölkerung dringend, sich an das bestehende Verbot des Feuerentzündens im Wald zu halten und auch Zigaretten keinesfalls achtlos wegzuwerfen“, sagt Landesfeuerwehrkommandant Peter Hölzl. Auch von Zweckfeuern in ausgetrockneten, durchsonnten Hanglagen soll derzeit Abstand genommen werden. „Entsteht ein Waldbrand durch fahrlässiges Handeln, können die meist teuren Löschkosten auf den Verursacher übertragen werden.“ Die Lage sei in allen Bezirken Tirols gleichermaßen angespannt.

„Ich ersuche alle, beim Aufenthalt in Wald- und Wiesengebieten besonders sorgsam zu sein“, warnt auch der Tiroler Sicherheitsreferent LHStv. Josef Geisler: „Besondere Vorsicht ist auch am Waldrand und in Waldnähe geboten. Denn nach dem Winter gibt es hier viel verdorrte Vegetation, die bei langen Schönwetterperioden im Frühjahr eine zusätzliche Brandgefahr darstellt.“ Diese Situation werde bis zum nächsten ausgiebigen Regen anhalten.