Buchhandels-Hauptverband startet „Ausnahmegespräche“

An jedem weiteren Werktag kommen jeweils um 10 Uhr zwei weitere rund halbstündige, via Video von Home-Office zu Home-Office geführte Gespräche dazu. Am Freitag stehen Christian Schacherreiter („Im Heizhaus der sozialen Wärme“) und Norbert Kröll („Wer wir wären“) auf dem Programm, am Montag folgen Katharina Tiwald („Macbeth Melania“) und Josef Zweimüller („Grün“).