Anzeige gegen Pflegeheim wegen Corona-Infektionen

Gegen ein steirisches Pflegeheim ist in Zusammenhang mit Coronavirus-Infektionen Anzeige erstattet worden. Seit Beginn der Corona-Krise sind dort mehrere Menschen in Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung gestorben. Nun wird wegen grob fahrlässiger Tötung und vorsätzlicher Gefährdung durch übertragbare Krankheiten ermittelt, bestätigte die Staatsanwaltschaft einen Bericht der „Kronen Zeitung“.

Insgesamt 39 Personen - Bewohner und Pflegekräfte - sollen in dem Heim positiv auf das Virus getestet worden sein. Zwölf Personen in dem 160 Betten umfassenden Pflegeheim sind seit Beginn der Krise verstorben, sechs Todesfälle sollen in Zusammenhang mit Covid-19-Infektionen stehen.