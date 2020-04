Mehr als 30.000 Covid-19-Todesfälle in den USA

In den USA sind mittlerweile mehr als 30.000 Menschen nach einer Infektion mit dem Coronavirus gestorben. Die in Baltimore ansässige Johns Hopkins Universität (JHU) meldete am Donnerstag insgesamt 30.990 Todesfälle. In absoluten Zahlen sind die USA demnach das am stärksten von der Pandemie betroffene Land der Welt - vor Italien mit 21.645 Toten, Spanien (19.130) und Frankreich (17.167).