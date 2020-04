57-Jähriger Biker im Bezirk Schärding tödlich verunglückt

Ein 57-Jähriger ist am Donnerstag in Waldneukirchen am Wesen (Bezirk Schärding) tödlich verunglückt. Eine 66-Jährige war um 14.30 Uhr mit ihrem Pkw von der Schaunbergerstraße nach links in eine Hauszufahrt eingebogen. In diesem Moment überholte der Motorradlenker das Auto, wodurch es zur Kollision kam, der Biker links von der Fahrbahn abkam und gegen einen aufgestellten Stein prallte.