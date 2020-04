Sojus-Kapsel von ISS zur Erde zurückgekehrt

Nach Monaten im All sind drei Raumfahrer mitten in der Corona-Krise wieder sicher zur Erde zurückgekehrt. Die Sojus-Kapsel mit den beiden US-Astronauten Jessica Meir, Andrew Morgan und dem Russen Oleg Skripotschka landete am Freitag in der kasachischen Steppe, wie die US-Raumfahrtbehörde NASA in einer Live-Übertragung mitteilte.