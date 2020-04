Projekt Elternseite.at: Tipps für Eltern in der Corona-Krise

2️⃣ Über den Tellerrand schauen: Eltern sollten darüber nachdenken, wie gewohnte Aktivitäten anders umgesetzt werden könnten, so Harles. Als Beispiele nennt sie z. B., ein kleines Trampolin zum Austoben im Zimmer aufzustellen oder gemeinsame Spiele der Kinder über Skype zu erlauben. Insgesamt empfiehlt die Psychologin den Eltern, ein bisschen nachsichtiger zu sein als sonst.

3️⃣ „Sprechen Sie darüber!", lautet der dritte Tipp der Psychologin. Wer mit seinem Kind mitleidet, weil dieses so viele Einschränkungen erlebt, darf ruhig mit ihm darüber sprechen und es trösten. Eventuell ergeben sich daraus auch Ideen für den Alltag.

4️⃣ Pläne schmieden! Vorfreude ist bekanntlich die schönste Freude. „Machen Sie eine Vorfreude-Liste an Unternehmungen, die sie unbedingt nach der Krise gemeinsam erleben wollen", sagt Harles.

5️⃣ Da sein. Für das Kind da zu sein, bedeutet, es ernst zu nehmen. „Hören Sie ihm in seinen Wünschen, Sorgen und Ängsten zu", sagt die „Rat auf Draht"-Expertin. Das Gefühl der Verbundenheit sei das Wichtigste, was man dem Kind in der schwierigen Situation geben könnte.