Vorarlberger LH Wallner: „Unschärfen können passieren“

Der Kanzler hat am 30. März gesagt, bald werde jeder von uns jemanden kennen, der am Coronavirus gestorben ist. Seit Dienstag ist der Handel hochgefahren, sportlich ist wieder vieles erlaubt. Geht es vom Alarmismus hin zur „neuen Normalität“ zu schnell?

Wallner: Es geht hier nicht um gefallen oder nicht gefallen einzelner Aussagen. Die Maßnahmen waren richtig. Österreich ist nach wie vor mit der größten Krise seit dem 2. Weltkrieg konfrontiert. Dass man auf so eine Situation – auch rechtlich – nicht zu 100 Prozent vorbereitet sein kann, ist jedem klar. Auch wenn natürlich alles immer im Einklang mit den geltenden Gesetzen passieren muss, können in so einer Situation, in der schnelle Entscheidungen ohne Begutachtungsphasen getroffen werden müssen, Unschärfen passieren.