Versammlung und Verspätung: TT-Leser fragen, Experten antworten

Voraussetzung für die Abhaltung einer „virtuellen Versammlung“ ohne physische Anwesenheit der Teilnehmer sind: 1. Eine „akustische und optische Zweiweg-Verbindung in Echtzeit“ und 2. höchstens die Hälfte der Teilnehmer darf nur akustisch, ohne Video, mit der Versammlung verbunden sein. Zweifel an der Identität eines Teilnehmers sind zu prüfen. Etwa durch Zeigen des Lichtbildausweises in die Kamera. Für Aktionäre gab es bereits vor der Corona-Krise entsprechend der jeweiligen Satzung die Möglichkeit zur Teilnahme an Hauptversammlungen im Wege elektronischer Kommunikation.