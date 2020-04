Masern, Röteln, Mumps und Co: Coronakrise bremst die Impfmoral

Innsbruck – Geschlossene Arztpraxen, Hürden bei der Terminvergabe oder wie in anderen Ländern der Welt ausgesetzte Impfkampagnen – im Schatten der Corona-Krise drohen sich weltweit massive Lücken im Kampf gegen Masern, Röteln, Mumps und Co. aufzutun. So könnten nach Ansicht der Masern-und Röteln-Initiative mehr als 117 Millionen Kinder in 37 Ländern eine Impfung gegen die hochansteckende Infektionskrankheit verpassen. Laut einer Schätzung der Weltgesundheitsorganisation (WHO) gab es 2018 weltweit 9,8 Millionen Masernfälle, mehr als 140.000 Menschen sind an den Masern gestorben.