Der lange Weg zur Corona-App

Wien, Brüssel – Die EU-Kommission nennt ihr Dokument eine „Toolbox“, einen „Werkzeugkoffer“. Experten haben zusammengefasst, wo an Apps gearbeitet wird, die bei der Eindämmung der Pandemie helfen sollen – und welche Regeln dabei gelten sollen. In Europa werden 14 Länder genannt. Norwegen ist schon so weit. Italien testet. In Deutschland gilt Mitte Mai als Termin für eine Einführung. Mehr als 130 Wissenschafter aus acht Ländern – darunter Österreich – arbeiten außerdem an einem Standard, der eine grenzüberschreitende Anwendung von Corona-Apps erlauben soll.