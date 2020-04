Fatale Verwechslung in Innsbruck: Handy wies Forscher als Dealer aus

Innsbruck – Ein bislang völlig unbescholtener Wissenschafter führte bislang in Innsbruck ein unaufgeregtes Leben. Bis der Mann eines Tages an seiner Wohnungstüre Einbruchsspuren festgestellt hatte. Als die Spurensicherung eingetroffen war, öffnete der Nachbar des Forschers jedoch die Türe und klärte darüber auf, dass die vermeintlichen Einbrecher wohl eher Polizisten waren. Für alle Anwesenden verwunderlich: befand sich doch an der Türe weder ein Klebeband, eine Karte oder wurde der Betroffene sonstwie von dem „Hausbesuch“ informiert. „Nach Anzeige bei der Polizei erfuhr mein Mandant dann dort erst einmal, dass diese storniert worden sei.